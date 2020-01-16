Москва, , 03:38 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев являлся сторонником политической реформы в конце 2019 года, сообщает газета «Коммерсантъ».

Суть изменений, по данным СМИ, заключались в слиянии президентской и исполнительной власти. В случае реализации планов, президент становился бы главой исполнительной власти. Похожая схема действует в Соединённых штатах Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.