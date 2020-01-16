Абакан, , 03:33 — REGNUM Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию прокомментировал глава Хакасии Валентин Коновалов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

«Помощь многодетным и нуждающимся семьям относится к приоритетам социальной политики правительства Хакасии, поэтому меры, предложенные президентом, считаю очень своевременными», — подчеркнул глава Хакасии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент РФ Владимир Путин зачитал послание к Федеральному собранию. Среди предложений главы государства — введение ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет, продление программы маткапитала, её распространение на семей с первенцем и другие.

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