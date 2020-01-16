Владивосток, 16 января 2020, 03:37 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что уже в этом году, согласно поручений президента, сказанных в послании Федеральному Собранию, примет меры для приобретения за счёт регионального бюджета служебных квартир для работников здравоохранения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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О своём решении глава региона рассказал на личной странице в сети Instagram.
«Особенно важны для Дальнего Востока, чтобы не было оттока населения, такие направления, как доступная ипотека под 2 процента, возможность молодым мамам определять ребёнка в детский сад, материнский капитал при рождении первенца, а также программа по предоставлению жилья работникам здравоохранения», — сказал губернатор.
Олег Кожемяко отметил, что уже в 2020 году из средств регионального бюджета будут приобретаться служебные квартиры для нужд работников системы здравоохранения.
https://www.instagram.com/p/B7V9SntiRbi/
Как сообщало ИА REGNUM, в своём послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин подчеркнул роль и значимость здравоохранения в современном мире.