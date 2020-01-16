Томск, , 03:25 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, комментарий главы региона размещён на официальном сайте областной администрации.

По словам Жвачкина, обращение главы государства стало прорывным для страны и её граждан. Главным образом президентское послание направлено на рост доходов людей и социальную справедливость, отметил он:

«Новые задачи, поставленные президентом, коренным образом улучшат качество жизни наших граждан».

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«Главная цель, озвученная президентом, — сбережение и приумножение народа России — подкреплена беспрецедентными мерами поддержки семей», — добавил томский губернатор.

Он подчеркнул, что Владимир Путин уделил очень много внимания сферам экономики, экологии, науки, вопросам внутренней и внешней политики, модернизации Конституции.

«Но в целом его послание носит ярко выраженный социальный характер», — сказал Жвачкин, добавив, что задача властей на местах — «претворить в жизнь все решения президента».

Своим подчинённым губернатор Томской области поставил задачу «готовить план по реализации президентского послания в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент РФ Владимир Путин выступил с послание к Федеральному собранию.

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