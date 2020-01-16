Вашингтон, , 02:58 — REGNUM В Госдепартаменте США следят за новостями о смене правительства России и уходе в отставку премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, передаёт ТАСС.

Глава пресс-службы Госдепа отметила, что у неё пока нет конкретного заявления по данной теме.

«Мы знаем об этих сообщениях СМИ, мы сами только начали следить за этим и сейчас пытаемся понять, что стоит за этими новостями, что значит объявление об отставке Медведева», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство России во главе с Дмитрием Медведевым. Он предложил кандидатуру Михаила Мишустина на освободившийся пост.