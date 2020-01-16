Новосибирск, , 02:57 — REGNUM Руководитель межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов считает, что именно социальная составляющая послания президента РФ Владимира Путина заслуживает сегодня самого пристального внимания.

Дмитрия Медведева, о чем, в общем, все говорят, а хочу обратить внимание на социальную составляющую послания. А оно действительно заслуживает самого пристального внимания. Прежде всего, это, конечно, беспрецедентные меры поддержки материнства и детства. Это и выделение материнского капитала не только на второго, но и первого и последующих детей. Это выплаты прожиточного минимума и многое другое, в частности, бесплатное детское питание. Меры беспрецедентные, чего не было даже при советской власти. Здравоохранение, у нас в стране, не ругал только ленивый. А потому, пристальное внимание, которое ему уделил президент, свидетельствует о критической ситуации в отрасли. Важно, что сотни обращений со всей страны не остались без внимания и на реконструкцию первичного звена будут выделены колоссальные средства. Отдельный вопрос — повышение качества жизни врачей. Их социальной защищённости. Но основа основ это, конечно, экономика. И здесь государство рассчитывает обеспечить экономический рост за счёт поддержки инновационного предпринимательства, создания новых рабочих мест и развития инфраструктуры». Ростислав Антонов «Знаете, я сейчас сознательно оставлю за скобками конституционную реформу и отставку правительства, о чем, в общем, все говорят, а хочу обратить внимание на социальную составляющую послания. А оно действительно заслуживает самого пристального внимания. Прежде всего, это, конечно, беспрецедентные меры поддержки материнства и детства. Это и выделение материнского капитала не только на второго, но и первого и последующих детей. Это выплаты прожиточного минимума и многое другое, в частности, бесплатное детское питание. Меры беспрецедентные, чего не было даже при советской власти. Здравоохранение, у нас в стране, не ругал только ленивый. А потому, пристальное внимание, которое ему уделил президент, свидетельствует о критической ситуации в отрасли. Важно, что сотни обращений со всей страны не остались без внимания и на реконструкцию первичного звена будут выделены колоссальные средства. Отдельный вопрос — повышение качества жизни врачей. Их социальной защищённости. Но основа основ это, конечно, экономика. И здесь государство рассчитывает обеспечить экономический рост за счёт поддержки инновационного предпринимательства, создания новых рабочих мест и развития инфраструктуры».

Примечательно, по мнению Антонова, что реализовывать все эти и другие амбициозные планы президента предстоит уже новому составу правительства.

» Остается пожелать им удачи, а нам, гражданам России, надеяться, что этот огромный социальный блок будет действительно реализован в полном объёме», — уточнил эксперт.