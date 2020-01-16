Москва, , 02:56 — REGNUM Изменения во внутренней политике РФ происходят сегодня, поскольку перед ними нужно было создать подушку внешней безопасности. Об этом заявил политолог Евгений Минченко в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Похвастаться есть чем. Уровень России на международной арене поднялся. Была создана подушка Фонда национального благосостояния, плюс произошла переподготовка управленческих кадров», — сказал Минченко.

По его словам, предстоит «работа по перенастройке политической системы», поскольку новые роли появятся у Совета безопасности РФ и Госсовета РФ.