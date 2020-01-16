Якутск, , 03:47 — REGNUM Своим посланием Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин явно показал, что социальный заказ на смену политической повестки внутри необходим, и на сегодня этот процесс легче запустить сверху и возглавить, нежели дожидаться когда это произойдёт снизу, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

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«Политическая повестка послания, касательно расширения полномочий Федерального собрания, пересмотр полномочий президента, поправки в Конституцию, укрепление статуса Госсовета, получалась сильная. Конечно, послание, прежде всего, было направлено к народу, который жаждет перемен и отставка правительства — это четко спланированная акция следующая за посланием.

Символично, что это, как и 20 лет назад, происходит под начало года, как и уход Бориса Ельцина. Президент прекрасно понимает, что социальный заказ на смену политической повестки внутри необходим, и на сегодня этот процесс легче запустить сверху и возглавить, нежели дожидаться когда это произойдёт снизу», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что после послания президента Путина Федеральному собранию правительство в полном составе уходит в отставку.