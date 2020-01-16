Москва, , 02:42 — REGNUM Россия смогла вернуть свой суверенитет после его потери с распадом СССР, заявил политологи и историк Андраник Мигранян в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Он прокомментировал поправки в Конституцию, которые предложил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

«Россия потеряла свой суверенитет, мы были страной ограниченного суверенитета. Поэтому мы последние 20 лет пытаемся восстановить субъектность и пытаемся восстановить собственный суверенитет. В мире всего три государства, которые имеют реальный суверенитет. Мы, видимо, всё-таки вернули себе это, в этом направлении будем двигаться», — сказал Мигранян.