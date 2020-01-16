Кишинёв, , 02:40 — REGNUM Члены Муниципального совета Кишинева и Генерального совета Бухареста провели 15 января в Кишиневе совместное заседание, на котором продлили действие документа о побратимстве между двумя столицами. Как передает ИА REGNUM, cоглашение предусматривает сотрудничество в области экономического развития, культуры, градостроительства, архитектуры, туризма, инфраструктуры, экологии и т. д.

Бухарест также намерен профинансировать ряд проектов в столице Молдавии. Мэр Кишинева Ион Чебан поблагодарил за проекты, осуществленные в Кишиневе при поддержке Румынии. «Это заседание — первое для нас, важное событие для обеих сторон», — сказал кишиневский градоначальник.