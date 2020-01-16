Киев, 16 января 2020, 02:40 — REGNUM Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина. Об этом украинский политик написал на своей странице в Facebook.
Экс-министр считает, что Путин намерен оставаться центром принятия решений в политической системе РФ.
Кроме того, политика обеспокоило предложение президента России закрепить приоритет Конституции РФ над международным правом.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 января Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию РФ, в котором заявил о необходимости внести в Конституцию государства ряда новшеств, направленных на укрепление политической системы России.
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