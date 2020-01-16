Киев, , 02:40 — REGNUM Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина. Об этом украинский политик написал на своей странице в Facebook.

Экс-министр считает, что Путин намерен оставаться центром принятия решений в политической системе РФ.

Климкин «Очень тревожно от того, что запущено в России в проекте послания Путина. Это довольно ожидаемый базовый вариант, так сказать, программа-минимум. Сейчас начнутся спекуляции вокруг персоналий, но Путин все равно останется центром принятия решений российской системы».

Кроме того, политика обеспокоило предложение президента России закрепить приоритет Конституции РФ над международным правом.

Климкин «Создание отдельной реальности означает, что Россия фактически отказывается от соблюдения каких-либо правил и будет уважать силу или договорняки, то есть то и другое вместе».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию РФ, в котором заявил о необходимости внести в Конституцию государства ряда новшеств, направленных на укрепление политической системы России.

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