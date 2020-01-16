Никосия, , 02:39 — REGNUM Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» посетил кипрский порт Лимасол. Об этом 15 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Крейсер, в настоящее время выполняющий задачи в Средиземном море — военно-морское присутствие в регионе и демонстрация Андреевского флага, проведёт в Лимасоле три дня, после чего покинет остров Кипр и направится на соединение с большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков» и вспомогательными судами.

Это уже второй заход крейсера на Кипр за время похода. Первый состоялся в октябре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, во время прошедших в начале января в Чёрном море учений Черноморского и Северного флотов России, за их ходом с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» наблюдал Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин.

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