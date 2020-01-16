Кишинёв, , 02:34 — REGNUM В Молдавии создано политическое движение Unirea («Объединение») — блок, объединяющий пять партий, выступающих за объединение Молдавии с Румынией. Как передает ИА REGNUM, в движение вошли партии Либеральная партия, Национал-либеральная партия, партия «Союз спасения Бессарабии», Народная румынская партия и партия «Демократия дома».

Подписанты соглашения заявили, что это позволит объединить силы всех унионистских сил страны для «воссоединения румынского народа». Ранее румыноунионистские силы Молдавии набирали до 10% на выборах в парламент страны.