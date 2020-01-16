Москва, , 02:28 — REGNUM Сегодня в России наблюдается перенастройка власти. Об этом заявил политолог Евгений Минченко в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Происходит перенастройка системы власти в целом. Президент почти в каждом послании говорит о необходимости прекращения давления силовиков на бизнес. Мне кажется эффективной система контроля над силовиками со стороны Совета Федерации. Думаю, что в ближайшее время мы увидим более активное инвестирование денег в социальный капитал, что повысит потребительскую способность», — сказал Минченко.

Политолог считает важным, что на пост председателя правительства «пришёл второй эшелон путинских технократов, и не тот, который назывался в числе основных претендентов».