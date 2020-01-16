Москва, , 02:22 — REGNUM По итогам работы правительства РФ под председательством Дмитрия Медведева накопился негативный шлейф. Об этом заявил политолог Евгений Минченко в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Что говорили люди? «Путин — молодец во внешней политике, но пусть он вернётся в экономику». Как отметил Путин, правительство Медведева восемь лет проработало на посту. Понятно, что накопился негативный шлейф. Если бы даже сейчас начали реализовываться меры, одобряемые правительством, это не дало бы нужного, и правительство не получило бы кредит доверия», — сказал Минченко.

По его словам, новое правительство с эффектом «медового месяца» «добавит рейтинга власти в целом», что позволяет проводить политику, которая реализуется. Минченко также напомнил, что зачастую рейтинг является инструментом для реализации нужной политики.