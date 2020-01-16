Москва, , 02:21 — REGNUM В России ожидаются времена тотального контроля, которые обеспечат ожидаемый прорыв. Об этом заявил писатель Михаил Шахназаров в передаче «Время покажет» на Первом канале.

Он прокомментировал Послание президента РФ Федеральному собранию.

«Это времена будут тотального контроля. Есть деньги, есть люди, которые ждут этих денег, есть момент для прорыва. Но будет и контроль, который будет обеспечивать этот прорыв», — сказал он.

По его мнению, смысл послания заключается и в том, что поставленные задачи чиновники должны выполнить.