Оттава, , 02:10 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонных переговоров обсудил с президентом Афганистана Ашрафом Гани ход расследования гибели украинского Boeing-737 под Тегераном, сообщает пресс-служба главы канадского правительства.

Стороны в ходе переговоров подчеркнули важность проведения полного и прозрачного расследования причин и обстоятельств произошедшей авиакатастрофы. Они также договорились о тесном сотрудничестве в рамках международной группы, занимающейся расследованием. Трюдо и Гани обсудили и ситуацию на Ближнем Востоке и сошлись на мнении, что необходимы усилия по снижению напряженности в этом регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел переговоры с иракским коллегой Аделем Абдель Махди, в ходе которых обсудил ситуацию в Ираке и на Ближнем Востоке. Также главы правительств Ирака и Канады обсудили совместные усилия по деэскалации напряженности в регионе.

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