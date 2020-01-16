Абу-Даби, , 13:19 — REGNUM Для того, чтобы увеличить уровеньмощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ) необходимо до 2030 года увеличить инвестиции в «зеленые технологии» до $750 млрд.

Об этом говорится в тексте докладак 10-ой ежегодной ассамблее Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA). Данный документ содержит описание последних мировых достижений в области ВИЭ и перечисляет необходимые мероприятия, которые нужно провести в ближайшее время.

Согласно данному отчету, увеличение уровня зеленых инвестиций сохранит темпы установки и внедрения новых мощностей ВИЭ во всем мире. Благодаря этим мерам к 2030 году доля мировых возобновляемых источников энергии должна увеличиться с 25% до 57%.

На сегодняшний день эксперты оценивают мировой уровень инвестиций в традиционную энергетику в $10 трлн. Если его не сократить, считают они, то до 2030 года вероятность повышения превышения 1,5 градуса остается высокой.

Мы вступили в десятилетие активных действий в области возобновляемых источников энергии, период, в котором энергетическая система будет изменяться и совершенствоваться с высокой скоростью. Для реализации наших усилий, мы должны в кратчайшее время решить вопрос о необходимости усиления политики стимулирования и значительного увеличения инвестиций в ВИЭ в течение следующего десятилетия. ВИЭ — это ключ к устойчивому развитию, они должны занимать центральное место в энергетическом и экономическом планировании во всем мире », — Франческо Ла Камера, генеральный директор IRENA. », — заявил , генеральный директор IRENA.

Эксперты IRENA считают, что инвестиции в «зеленую» энергетику позволят сэкономить до $3,7 трлн к 2030 году благодаря снижению уровня расходов, связанных с изменениями климата. Что касается экономической составляющей, то в IRENA убеждены, что благодаря новейшим технологиям затраты на выработку солнечной энергии снизились почти на 90%, а цены на ветряные турбины упали в два раза за последние несколько лет.

В IRENA считают, что, если уровень технологического развития и объемы инвестиций сохранится на том же уровне, к 2030 году солнечные и ветровые станции удовлетворят две трети мировой потребности в энергии. Это также означает, что сотни миллионов людей получат доступ к автономным источникам энергии благодаря «зеленым"технологиям.

Напомним, что 29 августа 2014 года бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал правительственное распоряжение о вступлении нашей страны в IRENA.

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