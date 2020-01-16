Бразилиа, , 01:59 — REGNUM Бразилия приостановила членство в Сообществе стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). Об этом говорится в распространённом 15 января заявлении МИД Бразилии.

«Бразилия не считает, что в контексте регионального кризиса имеются условия для участия в СЕЛАК», — говорится в документе.

Также в документе заявляется, что Мексика, председательствующая в объединении с 8 января, уведомлена о данном решении Бразилии и, как следствие, о том, что любые документы и решения, принимаемые на встрече представителей объединения в Мехико, не будут касаться Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, пришедшее к власти в Бразилии год назад ультраправое правительство президента Жаира Болсонару последовательно выходит из объединений латиноамериканских стран, проводящих независимую от США, левую политику.

Бразилия ранее уже вышла из регионального блока УНАСУР, членами которого в настоящее время остаются Венесуэла, Уругвай, Суринам и Гайана.

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