Бейрут, , 01:48 — REGNUM Не менее 35 человек получили травмы в ходе столкновений с полицией в столице Ливана Бейруте. Об этом свидетельствует отчет ливанского отделения «Красного креста».

«Ранения получили 35 человек, их госпитализировали. Еще десятерым оказали помощь на месте», — говорится в отчете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Бейрута начались протестные акции, которые затем переросли в столкновения с сотрудниками полиции. В эпицентре уличных беспорядков оказалось и здание посольства России в Ливане — на его территорию попали три гранаты со слезоточивым газом. По словам российских дипломатов, пострадавших в результате инцидента не было.

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