Москва, , 01:41 — REGNUM Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин является высококлассным профессионалом со стратегическим мышлением. Об этом заявил депутат Госдумы РФ («Единая Россия») Александр Хинштейн в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Я много работал с Мишустиным и могу сказать, что это профессионал высокого класса, обладающий стратегическим мышлением, масштабы которого давно перешли границы ФНС. Перемены, о которых говорил президент РФ Владимир Путин, начинают реализовываться и воплощаться в конкретных делах и людях. Уверен, что «Единая Россия» поддержит кандидатуру. Мишустин глубоко «в теме», — сказал Хинштейн.

По его словам, Мишустин — человек, «способный мыслить на перспективу»: «Я видел разработки [под руководством Мишустина], которые позволяют оценить экономическую ситуацию до уровня каждой квартиры. Приходит человек, понимающий, как решать эти задачи».