Москва, , 01:28 — REGNUM Одна из важнейших задач нового правительства РФ — обеспечение нового технологического рывка. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"По этому показателю [технологического рывка] мы даже не приближаемся к показателям США и Китая. В 1995 году у меня был разговор со Збигневом Бжезинским, который тогда предложил России разделиться на три части с тремя голосами в ООН. Теперь канцлер Германии Ангела Меркель приезжает в Москву, чтобы получить одобрение Путина на проведение конференции по Ливии», — сказал Пушков.

По его словам, правительство «должно нащупать параметры будущего», куда надо вложиться уже сегодня: «В сегодняшнем послании президента РФ Владимира Путина эти параметры были сформулированы».