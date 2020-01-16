Москва, , 01:26 — REGNUM В 2010 году вице-премьер Алексей Кудрин представил нынешнего кандидата на пост председателя правительства России Михаила Мишустина коллективу Федерального налоговой службы.

Кудрин сказал, что государство должно быть дружелюбным к бизнесу и справедливым, что должно было помочь в уменьшении теневого сектора.

«Существует очень тонкая грань между тем <…> как хотелось бы проверять бизнес, и необходимостью не повышения, а даже снижения административного давления на бизнес», — цитирует напутственную речь Кудрина газета «Ведомости».

Предприниматель Давид Якобашвили предположил, что Мишустин должен был справиться с этой задачей: «Он требователен к себе и подчиненным».

Мишустин выступал против введения прогрессивной шкалы подоходного налога, говоря, что действующая система себя оправдывает.

«Когда мы ввели 13%, на следующий год мы увеличили собираемость сразу на 60%, на следующий год — на 123%», — рассказал глава ФНС в 2010 году в интервью телеведущему Владимиру Познеру.