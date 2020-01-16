Красноярск, , 01:25 — REGNUM Историческим назвал Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию губернатор Красноярского края Александр Усс, присутствовавший на церемонии оглашения послания в Москве. Об этом 15 января сообщает региональный портал Newslab.ru.

«Нынешнее Послание по-своему историческое. Предполагаемые изменения будут касаться как статуса самого Президента, так и роли парламента, и Правительства, и, что для нас также крайне важно — повышения роли регионов», — сказал Усс.

По его словам, в управлении страны ожидается существенная демократизация. И то, что изменение Конституции РФ предполагается провести через всенародное волеизъявление — очень симптоматично.

Как сообщало ИА REGNUM, «самым мощным посланием президента за 20 лет» назвал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов.

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