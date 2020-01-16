Вашингтон, , 01:17 — REGNUM Военное командование США определяет возможности для переброски на Ближний Восток дополнительного контингента американских войск, сообщил 15 января журналистам министр Армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти.

«Мы рассматриваем дополнительный потенциал, который, возможно, перебросим в регион», — сказал он.

Он добавил, что основу дополнительного контингента могут составить подразделения, «отвечающие за противоракетную оборону и другие», а окончательное решение по этому вопросу предстоит принять министру обороны США Марку Эсперу.

Удар США в районе багдадского аэропорта в ночь на 3 января, из-за которого погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР генерал Касем Сулеймани, послужил причиной нового обострения на Ближнем Востоке. Переброску дополнительных сил в Пентагоне считают необходимой в связи с сохранением напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

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