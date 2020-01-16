Москва, , 01:04 — REGNUM Отставка правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым является реальными переменами, осуществляемыми сегодня. Об этом заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Когда мы услышали новость об отставке правительства — это реальные перемены сегодня. У меня и коллег были претензии к правительству, в то же время макроэкономические показатели на уровне базы были созданы», — сказал Миронов.

Он напомнил, что положения по Совету безопасности РФ прописаны в законе «О безопасности», который был принят в 2010 году — в период президентства Медведева: «Было положение «О Совете Безопасности». То есть, это положение создавал сам Медведев. Думаю, что «Единую Россию» ждут кадровые перемены. Думаю, что во время работы в Совбезе Медведев не сможет возглавлять партию».