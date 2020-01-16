Москва, , 01:00 — REGNUM В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию люди услышали о грядущих переменах. Об этом заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Это самое мощное послание президента за 20 лет. В начале послания президент сказал, что в обществе есть запрос на перемены. Люди сразу услышали о грядущих переменах. Что такое «перемены» в понимании большинства семей? Это значит, что они смогут дышать, смогут дать ребёнку образование», — сказал Миронов.

По его словам, меры, которые будут направлены на «народосбережение», беспрецедентны: «Это был прямой посыл на запрос о переменах. Президент сказал об образовании, о первичном звене, а когда он дошёл до изменения статей Конституции — это очень большие перемены».