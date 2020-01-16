Москва, , 00:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт встречу с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ 16 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

Рабочая группа, как сообщало ИА REGNUM, образована 15 января в соответствии с распоряжением «О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации».

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Документ определяет цели создания и состав группы. В неё вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей. Установочное заседание группы состоится 16 января, рабочее заседание — 17 января.

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