Москва, , 00:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт встречу с участниками рабочей группы по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Указано, что президент намерен «встретиться с созданной рабочей группой». Мероприятие намечено на 16 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января глава государства подписал распоряжение о создании рабочей группы для обсуждения поправок в Конституцию России. В опубликованном списке 75 фамилий.