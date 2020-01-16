Пхеньян, , 00:42 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму новому султану Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида с вступлением на престол, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В связи с Вашим вступлением на престол султана Султаната Оман от имени правительства и народа КНДР шлю поздравления и от всей души желаю Вам успехов в ответственной работе во имя процветания страны», — заявил северокорейский лидер

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил в Оман телеграмму с соболезнованиями оманскому народу в связи с кончиной султана Кабуса бен Саид Аль Саида. Напомним, новым султаном Омана стал министр культуры и национального наследия страны Хайсам бен Тарек Аль Саид.

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