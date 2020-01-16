Москва, , 00:38 — REGNUM Поставленные перед правительством Дмитрия Медведева задачи были решены, в связи с чем потребовалось обновление правительственного состава. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

«Задачи предыдущего этапа правительства были решены. Мы заложили основы безопасности на десятилетия вперёд и укрепили оборону до такой степени, что можем отвлечься на важные социальные задачи», — сказал Пушков.

Он также отметил, что Россия смогла вернуться к докризисному состоянию золотовалютных резервов.