Москва, , 00:41 — REGNUM 15 декабря в Москву прибывает посол США в России Джон Салливан. Он заступает на пост вместо покинувшего Россию в октябре 2019 года Джона Хантсмана.

В июле 2019 года Салливан был главой делегации на переговорах с Россией в Женеве. Известен, как сторонник жёсткой позиции по вопросам воссоединения Крыма с Россией и «вмешательства Москвы» в выборы в США. В числе приоритетных на новом посту Салливан называл контроль над вооружением и совместную борьбу с терроризмом.

Родился Салливан в 1959 году, учился в Университете Брауна и Школе права Колумбийского университета, занимался частной юридической практикой, был помощником одного из членов Верховного суда США. В 2018 году временно исполнял обязанности госсекретаря США вместо ушедшего в отставку Рекса Тиллерсона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 января МИД России предложил новому американскому послу Джону Салливану принять участие в крещенских купаниях по примеру его предшественника.

«Специально держим привычную вашингтонскую погоду!» — написали дипломаты в Twitter министерства.

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Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на то, что новый посол США в России Джон Салливан будет способствовать выправлению диалога между Москвой и Вашингтоном, находящимся в настоящее время в крайне сложном положении.

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