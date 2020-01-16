Москва, , 00:30 — REGNUM Причиной отставки правительства России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым является работа по национальным проектам, пишет Forbes со ссылкой на источник.

В конце 2019 года президент России Владимир Путин принял участие в совместном совещании с членами правительства.

«Путину дали бумагу, из которой было ясно, что нацпроекты и национальные цели лежат в совершенно разных плоскостях, и первые никак не помогают достичь вторых. Это вызвало крайне эмоциональную реакцию Путина», — цитирует издание своего собеседника.

Как сообщало ИА REGNUM, объявление отставки правительства могло стать полной неожиданностью для премьер-министра, вице-премьеров и министров.