Москва, , 00:26 — REGNUM В России с 2000 года изменилась политическая культура. Об этом заявила заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая («Единая Россия») в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"В 2000 году президент говорил, что нужно прекратить государственную ложь. За 20 лет насколько изменилась политическая культура! Появилась устойчивость государства, что позволяет президенту инициировать исторические преобразования. Он сказал, что наша общая задача — создать государство, которое на десятилетия вперёд создаст благополучие», — сказала Яровая.

Она напомнила о принципе: «Россия — семья семей»: «Путин первым начал говорить о нравственных скрепах. Путину удалось невероятное: вернуть достоинство гражданам РФ. Это подкрепляется дополнительными мерами поддержки».