Тегеран, , 00:25 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани призвал народ страны к единству в эфире государственного телевидения, сообщает Agence France-Presse.

Также он выступил за изменения в политическом управлении Ирана после массовых протестных акций в стране из-за катастрофы с украинским Boeing под Тегераном. Рухани призвал народ дать руководству вооруженными силами страны «извиниться» за ситуацию с авиакатастрофой, «если действительно была какая-то задержка» с публикацией информации о произошедшем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана Хасан Рухани выступил с требованием к вооруженным силам Исламской Республики предоставить больше информации о крушении украинского авиалайнера под Тегераном. Он потребовал, чтобы генштаб предоставил все детали проведенного расследования авиакатастрофы.

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