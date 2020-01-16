Москва, , 00:18 — REGNUM Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию вдохновляет и мобилизует депутатов Госдумы. Об этом заявил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Владимир Жириновский в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Сегодняшнее послание президента всех вдохновляет и мобилизует. Мы видим, что страна развивается. Не надо, чтобы толпы выходили и кричали «Долой!». Мы не говорим, что правительство плохое, но по Конституции все ветви власти поднимаются выше», — сказал Жириновский.

По его словам, Госдума «не просто одобряет, а утверждает» кандидатуры премьер-министров, вице-премьеров и всего правительства: «Голосуя, все будут знать, что они выбирают и правительство. Может, и каждые два года будет меняться правительство».