Москва, , 00:11 — REGNUM Дмитрий Медведев не знал до последнего об отставке с поста премьер-министра России, пишет газета «Московский комсомолец».

По данным издания, в неведении находились и члены правительства. В правительстве строились планы на ближайшее время, в частности, готовились к первому заседанию правительства, назначенному на 16 января.

«Медведев ничего заранее не знал — или, в крайнем случае, узнал не сильно раньше всех остальных. Еще в понедельник в Белом доме активно обсуждался его рабочий график на нынешнюю неделю и до конца месяца», — говорится в материале со ссылкой на источники, близкие к правительству.

Вице-премьеры и министры и вовсе успели разъехаться после послания Федеральному собранию, после чего неожиданно получили указания «срочно разворачиваться и ехать в Белый дом на встречу с президентом».