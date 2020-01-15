Вашингтон, , 23:53 — REGNUM Не дольше чем полмесяца будет длиться процесс по импичменту главы Соединённых Штатов Дональда Трампа в Сенате, пишет 15 января The New York Times.

По словам источника в администрации президента США, процесс с импичментом и так слишком затянулся — из-за демократов в палате представителей. Так что сенаторам придётся уложиться в две недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нижняя палата американского Конгресса 15 января проголосовала за передачу обвинительных заключений в адрес Трампа в Сенат в рамках процедуры импичмента.

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