Ла-Пас, , 23:45 — REGNUM Силовики Боливии усилили наблюдение за посольством Мексики в Ла-Пасе, сообщает 15 января мексиканское ведомство в Twitter.

По данным посольства, вокруг здания боливийцы проводят «масштабную операцию»: у дипведомства сосредоточены около 15 сотрудников силовых структур.

Напомним, в посольстве Мексики в Ла-Пасе находятся политические беженцы — сторонники экс-президента Боливии Эво Моралеса, которого преследуют новые боливийские власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Моралес в СМИ 14 января заявил, что в стране пора создавать вооружённое народное ополчение. В Боливии осудили эту инициативу.

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