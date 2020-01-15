Вашингтон, , 23:27 — REGNUM О сокращении экономической помощи Каракасу со стороны Пекина заявил 15 января спецпредставитель Соединённых Штатов по Венесуэле Эллиотт Абрамс, сообщает Reuters.

По мнению американца, китайцы в минувшем году не давали Боливарианской Республике новых кредитов. Также нет информации и о каких-то инвестициях.

Абрамс высказал предположение, что Пекин перестал вкладывать в Венесуэлу, убедившись в коррумпированности венесуэльской власти и в бесполезности экономических проектов, поскольку президент латиноамериканской страны Николас Мадуро якобы ведёт плохую экономическую политику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон в 2019 г. наложил на партнёров Венесуэлы вторичные санкции. Притеснения теперь касаются ряда компаний, которые сотрудничают с венесуэльскими структурами.

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