15 января 2020 | Время чтения 5 мин

Советская Украина была социальным государством, хотя бы в том, бисмарковском понимании – пенсии, здравоохранение, образование, защита детства и т.д. И неплохим социальным государством. Это сейчас можно как угодно гадить, например, на советскую систему образования. Но тогда, в 60-х, Джон Кеннеди отмечал, что космическую гонку СССР выиграл за школьной партой.

Андрей Ганжа, , 23:15 — REGNUM Еще в «Манасе», величайшем киргизском эпосе с тысячелетней историей, есть строки, в которых один герой угрожает своему сопернику в случае победы натянуть тому на голову «шири» — сыромятную верблюжью кожу и, связанного, выставить на солнце. В таких случаях человек умирал в страшных муках, когда сохнущая толстая кожа дробила ему череп. Или сходил с ума, теряя при этом память. И становился манкуртом — идеальным рабом, лишенным памяти, воли и какого-либо стремления к мятежу.

Флаг Украинской Советской Социалистической Республики (УССР)

Великий киргизский писатель Чингиз Айтматов знал эту легенду и использовал ее в своем романе «И дольше века длится день». И образ манкурта, молодого Жоломана, сына Доненбая, по приказу хозяина убившего свою мать Найман-Ана, стал настолько убедительным, что поселился в массовом сознании и перешел в другие языки. И даже стал политической лексемой.

Но ведь общество и государство — это такой же живой организм, как и человек. И с ним тоже можно провести действие, которое соседи киргизов — монголы называли «мангуурах» («делать глупым, тупым»): от этого глагола, вероятно, и слово «манкурт» произошло. И завоеватели-монголы знали, что для этого нужно: отнять память.

Похоже в Украине, общественное сознание которой уже достаточно подготовлено прибоем кровного национализма последних лет, наступил очередной этап «мангуураха». А вместо «шири», которая высыхая на бритом черепе, превращала человека в не помнящего себя животного, планируется использование медиа-оружия.

Наверно это был новогодний подарок от ряда украинских парламентариев своему народу. Ведь именно 27 декабря, аккурат между Рождеством и Новым годом, в Верховную Раду был подан законопроект № 2693 «О медиа». С самой благой, судя по преамбуле, целью: ради «реализации права на свободу выражения мнений, права на получение разносторонней, достоверной и оперативной информации, на обеспечение плюрализма мнений и свободного распространения информации…» и так далее, по эталонному сценарию подобных преамбул.

Но очень быстро, уже с четвертого раздела («Требования к содержанию информации и организации предоставления медиасервисов») этот «закон свободы и равенства» превращается в «закон диктата, ограничений и санкций». Потому что «ограничений» там гораздо больше, чем «свобод».

Я не собираюсь рассматривать его с точки зрения канонов журналистики, права или тем более разума — там всего этого нет. Я только о манкуртизации, о лишении государства и его социума своей истории. В статье 37-й («Ограничения по содержанию информации») пункт одиннадцатый сформулирован так:

Объяснять авторам закона, что в эпоху Советской Украины был создан экономический, политический и военный базис той страны, который за последние четверть века проедает современная клептократия — бессмысленно, потому что они и сами это знают. Доказывать, что последние десятилетия в Украине был не тоталитарный режим, а старая, больная и уставшая автократия — тоже бессмысленно, поскольку я не уверен, что они поймут термины. Объяснять заслуги советских лидеров и персонажей (Хрущев, Брежнев, Щербицкий, Черняховский, Глушков и иные) — не получится, потому что они прекрасно понимают, что на такой уровень исторической личности они никогда не смогут подняться. Взывать к гордости за победы предков — дао чем Вы?

Поэтому остается задуматься только о том, не ЧТО они сделали, а ЗАЧЕМ они это сделали. И ответ напрашивается один. Советская Украина была социальным государством, хотя бы в том, бисмарковском понимании — пенсии, здравоохранение, образование, защита детства и т.д. И неплохим социальным государством. Это сейчас можно как угодно гадить, например, на советскую систему образования. Но тогда, в 60-х, Джон Кеннеди отмечал, что космическую гонку СССР выиграл за школьной партой. И способность к реанимированию государства в условиях советской модели была очень высокой: все-таки в СССР продуктовые карточки отменили в 1947 году, раньше всех европейских государств, участвовавших во Второй Мировой.

Тогда, до конца 80-х годов прошлого века это было необходимо в связи с противостоянием социалистической и капиталистической систем. Капитализм победил и сейчас Украина живет в условиях «дикого рынка», отчетливо дрейфуя в сторону феодализма. В таких условиях необходимости в социальном государстве нет. Что Украина и доказывает, сворачивая свои социальные программы.

Но ведь существует память, образ того социального государства, а медиа — это и есть метод трансляции исторической памяти в перспективу национального будущего. И запрет позитивного освещения 70-летнего исторического периода государства является формой прерывания такой трансляции. Что является необходимостью в условиях страны дикого капитализма.

Поэтому появление подобного «Закона о медиа» не должно удивлять. Скорее должно формировать предположения о дальнейших движениях адептов «антисоветской ненависти». Может быть даже в стиле Хаксли или Оруэлла. Потому что завтра кто-то вспомнит о фразе Сталина из «Экономических проблем социализма в СССР» (1952 год) о том, что «пенсия — это зарплата за воспитание внуков и за сохранение преемственности поколений» и начнет «ограничивать по содержанию» пенсионеров.

И не ради того, чтобы горемычные старики вымерли, а чтобы кожаная шапочка манкурта еще плотнее прилипла к его измученному мозгу.

Мангуурах превыше всего!