Вашингтон, , 23:11 — REGNUM Европейские участники ядерной сделки с Ираном запустили механизм урегулирования споров под давлением США, пишет 15 января The Washington Post.

По данным источников издания, американский президент Дональд Трамп угрожал Германии, Франции и Великобритании 25%-ными пошлинами на продукцию их автопрома, если они не начнут вышеуказанную процедуру против Ирана.

Напомним, 13 января три вышеуказанных участника Совместного всеобъемлющего плана действий объявили, что пожаловались главе европейской дипломатии на действия Ирана, нарушающего договор. Они анонсировали запуск механизма урегулирования споров.

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Действия евротройки осудили остальные участники СВПД — Тегеран, Москва и Пекин. Теперь европейские участники СВПД объясняют, как дорожат договором и как хотят договориться с Тегераном — «несмотря ни на что».

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