Москва, 15 января 2020, 22:59 — REGNUM В России образована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Соответствующее распоряжение 15 января подписал президент России Владимир Путин.
Группа займётся подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. К распоряжению прилагается состав участников группы, среди которых врачи Лео Бокерия, Леонид Рошаль, писатель Захар Прилепин (настоящее имя Евгений Прилепин), гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, депутаты Госдумы Ольга Баталина, Андрей Макаров, Павел Крашенинников, Галина Хованская, член Совфеда Светлана Горячева и другие.
Документ вступил в силу со дня подписания.