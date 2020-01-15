История вопроса

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря 2019 года выступил против принятия новой Конституции, но допустил ее изменения. Что касается первой главы Конституции ("Основы конституционного строя"), она, на взгляд Путина, является неприкосновенной. Все остальное, по мнению президента, "в принципе, так или иначе менять можно".