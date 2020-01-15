Вашингтон, , 22:54 — REGNUM Контракт на создание гиперзвукового оружия заключил американский концерн Lockheed Martin с Пентагоном, сообщили 15 января в пресс-службе предприятия.

Уточняется, что гиперзвуковое оружие будет создано для американских сухопутных войск. Стоимость контракта составляет $31,9 млн.

В рамках этого контракта Lockheed Martin выполнит третий этап разработки системы вооружения OpFires. После завершения разработки будет создана гиперзвуковая ракета с ускорителем и планирующим боевым блоком, способная преодолеть современную систему ПВО противника.

Производитель отмечает высокую манёвренность создаваемой системы.

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