Архангельск, , 22:52 — REGNUM Итоги работы правительства под руководством Дмитрия Медведева могли повлиять на решение о роспуске кабинета министров, считает руководитель фракции ЛДПР в Архангельском областном собрании Сергей Пивков.

«Идет нормальный процесс сменяемости власти, он, в принципе, никогда и не останавливался. Возможно, отставка связана с обоснованным опасением, что действующий состав кабинета министров не сможет оперативно и полностью реализовать инициативы, озвученные в сегодняшнем послании. Особенно на фоне некоторых итогов реализации майских указов президента и пробуксовки национальных проектов», — завил Пивков.

В то же время он отметил, что правительство неоднократно блокировало предложения архангельских депутатов по улучшению качества жизни населения, в том числе, северных регионов.

«Уверен, ЛДПР займет самую активную позицию и даст свои предложения по новому составу правительства России. Тем более что в партии немало грамотных и опытных людей, которые, на мой взгляд, могли бы очень достойно поработать на благо всей страны», — добавил депутат.

Что касается послания президента Федеральному собранию, то его Сергей Пивков назвал прорывным.

«Прозвучало внушительное количество предложений по реальному улучшению качества жизни людей, в особенности семей с детьми, причем работать они начнут не в какой-то перспективе, а уже сейчас. Прежде всего, это продление программы материнского капитала до 2026 года и важное дополнение, согласно которому материнский капитал будет выплачиваться и при рождении первого ребенка. Стоит отметить значительное повышение размера материнского капитала, а также введение ежемесячных денежных выплат на детей от 3 до 7 лет и обеспечение бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы», — заявил он.

По мнению депутата, отдельного внимания заслуживает и предложения в сфере здравоохранения — от существенного изменения порядка приема в медицинские вузы до новой прозрачной системы оплаты труда. Также большое внимание уделено образованию, социальному и пенсионному обеспечению граждан, расширению и укреплению полномочий и реальных возможностей местного самоуправления.