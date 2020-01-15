Москва, , 22:49 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В состав рабочей группы вошли несколько десятков человек, среди которых — председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель правления Общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России» Богдан Безпалько, президент федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Минздрава РФ Лео Бокерия, двукратная олимпийская чемпионка, общественный и спортивный деятель Елена Исинбаева и председатель Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» Александр Калягин.

Также, помимо прочих, в состав группы вошли генеральный директор группы компаний Info Watch, сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, пианист Денис Мацуев, писатель Захар Прилепин, член Совета Федерации РФ Алексей Пушков, президент государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии» Леонид Рошаль и другие.

Отмечается, что все кандидатуры вносятся в список по согласованию.