Буэнос-Айрес, , 22:35 — REGNUM Не делать резких заявлений призвали аргентинские власти бывшего президента Боливии Эво Моралеса, сообщает 15 января Infobae.

Комментируя недавнее интервью Моралеса, заявившего, что в Боливии надо создать вооруженное народное ополчение, как в Венесуэле, аргентинский президент Альберто Фернандес призвал политика быть поаккуратнее в выражениях.

Отметим, что Фернандес передал своё недовольство Моралесу через своих представителей, не раздувая скандал в СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Моралес, получивший в Аргентине политическое убежище после госпереворота в Боливии, дал интервью радиостанции Kawsachun Coca. В Боливии остались очень недовольны его словами.

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