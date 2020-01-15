Буэнос-Айрес, 15 января 2020, 22:35 — REGNUM Не делать резких заявлений призвали аргентинские власти бывшего президента Боливии Эво Моралеса, сообщает 15 января Infobae.
Комментируя недавнее интервью Моралеса, заявившего, что в Боливии надо создать вооруженное народное ополчение, как в Венесуэле, аргентинский президент Альберто Фернандес призвал политика быть поаккуратнее в выражениях.
Отметим, что Фернандес передал своё недовольство Моралесу через своих представителей, не раздувая скандал в СМИ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Моралес, получивший в Аргентине политическое убежище после госпереворота в Боливии, дал интервью радиостанции Kawsachun Coca. В Боливии остались очень недовольны его словами.
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