Вашингтон, , 22:17 — REGNUM Инициатива передать обвинительное заключения против президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в Сенат одобрена депутатами нижней палаты. Голосование состоялось 15 января.

Инициатива уже набрала нужное для передачи в Сенат количество голосов. Подсчёт продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после передачи палатой представителей обвинительных заключений против Трампа американским сенаторам процедура импичмента будет продолжена в верхней палате, в которой большинство составляют соратники главы Штатов по партии — республиканцы.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп ожидает полного оправдания по импичменту в Сенате