15 января 2020 | Время чтения 3 мин

Станислав Тарасов, , 22:07 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

После того, как Иран признал, что «непреднамеренно» сбил украинский Boeing, как сообщают западные средства массовой информации, в стране продолжаются антиправительственные протесты. Демонстранты призывают к отставке официальных лиц, причастных к авиакатастрофе.

Но есть один важный и принципиальный нюанс. Акции протеста не носят массовый характер, хотя западные издания специально подчеркивают, что участники демонстративно отказываются, например, наступать на изображения американского и израильского флагов на тротуаре у входа в университет Шахид-Бехешти в Тегеране. Возможно, так оно и есть. Хотя одновременно проходят демонстрации в поддержку убитого по приказу президента США Дональда Трампа генерала Касема Сулеймани и против США и Британии. Ситуация осложняется практически нулевым освещением демонстраций в иранской прессе. И это не случайно. Многое из происходящего сегодня в Иране напоминает спланированный спектакль, в который «вляпался» посол Великобритании Роберт Макэйр.

Он действовал то ли по старой инструкции, то ли проявил самостоятельную инициативу, оказавшись единственным западным послом на студенческом митинге в Тегеране. Потом британец объяснял, что пришел на поминальную службу по жертвам крушения украинского пассажирского самолета. Однако на ней прозвучали призывы к свержению власти в Иране. Это первое. Второе. Он явно провоцировал Тегеран на атаку, привлекая тем самым повышенное внимание к себе со стороны западных изданий. Что и произошло. Макэйр был задержан, после чего последовали заявления Лондона о «вопиющим нарушением международного права». Как написал сам посол на официальной странице в соцсети, «я подчеркиваю, что не участвовал ни в каких демонстрациях! Я посетил мероприятие, которое было заявлено как траурный митинг в память о жертвах крушения самолета».

«Это нормально — отдать дань уважения, некоторые из тех, кто погиб, были британскими подданными, — пояснил дипломат — Я ушел через пять минут, когда люди начали скандировать. Через полчаса меня задержали». Британское издание The Guardian пишет, что «посол был обвинен в «координации» антиправительственных протестов в Иране». После чего Макэйр был отозван в Лондон для консультаций, что означает следующее: дипломатические отношения с Тегераном дают трещину, необходимо принятие каких-либо неординарных решений. Конечно, это еще не означает разрыв дипломатических отношений, но сигнал о недовольстве достаточно ощутимый. Это демарш. Но какой? По большому счету, отзыв на консультации — это легкая мера. Сообщается, что Макэйр, покинувший Иран, в ближайшие дни вернется в страну и продолжит исполнять свои обязанности, хотя представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили назвал Макэйра «нежелательным лицом, персоной нон-грата».

Судя по всему, иранская карьера посла завершилась. Пусть он и вряд ли руководил студенческими протестами, находясь в расположенном недалеко от учебного заведения магазине, Тегеран предпочитает действовать дальше иначе. Всё дело в том, что накануне этих событий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, перенимая «иранскую эстафету» от президента Франции Эммануэля Макрона, выступил с предложением подготовить соглашение с США, альтернативное Совместному всеобъемлющему плану действий по Ирану (СВПД) от 2015 года. Любопытно, что президент Ирана Хасан Рухани отверг предложение Джонсона о заключении новой ядерной сделки с Трампом уже после истории с британским послом. Это наводит на мысль: британского посла кто-то «подставил», вызвав подозрения в участии Лондона в организации антиправительственных выступлений в Иране. Как сообщало агентство Tasnim, именно после его появления на митинге стали раздаваться антиправительственные призывы.

И пусть, как мы уже говорили, посол поспешил уйти с мероприятия и, как пишет The Associated press, покинул Иран после получения «предварительного уведомления от МИД Ирана» (неизвестно, правда, что именно в нём было). Ясно то, что инициатива Джонсона заменить соглашение о ядерной программе Ирана «новой сделкой» сорвана руками МИД Великобритании.