Москва, , 22:05 — REGNUM Исполняющий обязанности вице-премьера России Виталий Мутко заявил, что статус Государственного совета будет изменен, и он станет частью структуры исполнительной власти. Об этом Мутко заявил сегодня, 15 января, на встрече с губернаторами Ассоциации инновационных регионов России на Гайдаровском форуме.

Мутко напомнил, что об изменении статуса Государственного совета сказал сегодня, 15 января, президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

«Будет изменение по Государственному совету, появится статус у него, уже не просто будет совещательным органом. Не надо путать будет с Советом Федерации — он законодательный орган, это будет совет государственный в структуре исполнительной власти», — сказал Мутко.

Он также отметил, что новый статус Государственного совета может быть закреплен в конституции, а входящие в состав Госсовета губернаторы могут не только давать рекомендации, но и утверждать решения.